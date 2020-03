Mellingen

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

11.03.2020, 11:50 Uhr | dpa

Zwei Menschen sind bei einem Unfall im Landkreis Weimarer Land schwer verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Autofahrer sei am Dienstag auf der Bundesstraße 87 zwischen Mellingen und Umpferstedt frontal mit dem Fahrzeug einer 55-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwoch in Weimar mit. Beide mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 25 000 Euro.