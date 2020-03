Osnabrück

Feier mit Corona-Infiziertem: Quarantäne für Kontaktpersonen

11.03.2020, 13:21 Uhr | dpa

Nach der Teilnahme eines mit dem Coronavirus infizierten Mannes aus Hameln an einer Feier in Osnabrück haben die Behörden Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Der Landkreis Osnabrück habe für acht bis zehn Menschen, die mit dem 48 Jahre alten Hamelner am Tisch saßen, eine häusliche Quarantäne angeordnet, sagte am Mittwoch der Sprecher des Kreises Osnabrück, Burkhard Riepenhoff. "An die anderen wurde appelliert, sich vorsorglich in häusliche Absonderung zu begeben." Insgesamt waren bei der Feier in Osnabrück 150 bis 200 Menschen. Zuvor hatten die "Deister- und Weserzeitung" und die "Neue Osnabrücker Zeitung" über den Fall berichtet.

Nach Angaben des Landkreises Hameln-Pyrmont war der in Hameln lebende Mann mit einer Gruppe zum Skiurlaub in Österreich. Vermutlich habe er sich bei einem Mitreisenden, einer Person aus dem bayerischen Schwandorf, angesteckt.