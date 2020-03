Potsdam

Görke: Brauchen nachhaltiges Verkehrskonzept für Tesla

11.03.2020, 15:51 Uhr | dpa

Christian Görke, Landtagsabgeordneter der Linken in Brandenburg und Sprecher für Infrastruktur und Regionalplanung der Linksfraktion. Foto: Christophe Gateau/dpa/ZB/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Linken im Brandenburger Landtag kritisieren, dass es bislang kein nachhaltiges Verkehrskonzept für die Ansiedlung der neuen Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin gebe. "Wenn es mit Tesla-Geschwindigkeit weiter gehen soll, muss der Plan schnellstens in Angriff genommen werden", kritisierte Christian Görke, Sprecher für Infrastruktur und Regionalplanung der Linksfraktion, am Mittwoch bei der Präsentation einer Studie im Auftrag der Fraktion zur Verkehrsanbindung von Tesla.

Die Ansiedlung des Unternehmens sei eine große Chance für die Region, sagte Görke. "Dazu ist es aber jetzt notwendig, dass die Landesregierung die umfangreichen Planungen in den Kommunen finanziert", sagte der Linken-Politiker. Plädiert wurde für eine zügige Entscheidung für ein Durchfahrts-Terminal für den kombinierten Verkehr: direkt am künftigen Werk von Tesla, damit möglichst viele Güter unkompliziert auf der Schiene transportiert und werksnah verladen werden können.