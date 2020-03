Fehrbellin

Felgenfahrt: Rostocker nach Flucht auf A24 gefasst

11.03.2020, 16:32 Uhr | dpa

Ein 30-jähriger Rostocker hat sich auf der Autobahn 24 in Nordbrandenburg eine 25 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist gestellt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, verlor der angetrunkene Fahrer am Ende südlich von Neuruppin sogar einen Reifen und fuhr auf der Felge weiter. Bei dem Mann seien knapp 0,5 Promille Atemalkohol gemessen worden. Eine plausible Erklärung für seine Flucht hatte der Mann nicht. Er habe aber Medikamente genommen.

Der Vorfall ereignete sich zwischen der Raststätte Prignitz West bei Neuruppin, wo Zeugen den Mann Bier trinken sahen, und Fehrbellin. Der Führerschein des Mannes sei beschlagnahmt worden. Das Auto war so beschädigt, dass es geborgen werden musste. Von Rostock führt die Autobahn 19 bis zur A24.