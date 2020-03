Brandenburg an der Havel

Unternehmensinsolvenzen in Brandenburg 2019 leicht gesunken

11.03.2020, 18:03 Uhr | dpa

In Brandenburg haben im vergangenen Jahr mehr als 380 Unternehmen Insolvenz angemeldet. Das waren 8,6 Prozent weniger als noch im Jahr davor, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. In 307 der Fälle eröffnete das zuständige Amtsgericht ein Insolvenzverfahren. Bei den Übrigen wies das Gericht ein Verfahren ab, "da das Vermögen der Schuldner nicht einmal zur Deckung der Verfahrenskosten reichte".

Die meisten Insolvenzen - etwas mehr als 75 - wurden im Baugewerbe registriert. Mehr als 60 Anmeldungen gab es zudem im Handel sowie bei Kfz-Werkstätten.

Während die Unternehmensinsolvenzen zurückgingen, blieb die Zahl der so genannten übrigen Schuldner in Brandenburg nahezu konstant. Darunter fallen unter anderem Menschen, die als Gesellschafter tätig sind, ehemals Selbstständige sowie Verbraucher. Insgesamt wurden in dem Bundesland etwas mehr als 2990 Insolvenzverfahren gegen diese Schuldner beantragt. Die ausstehenden Forderungen sanken hingegen um 23,8 Prozent auf 147,2 Millionen Euro.