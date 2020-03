Potsdam

Verein stellt Zahlen zu rechten Gewalttaten vor

12.03.2020, 02:22 Uhr | dpa

Der Verein Opferperspektive legt heute in Potsdam seine Jahresstatistik zu rechter und rassistischer Gewalt in Brandenburg vor. Im November hatte das Innenministerium von einem deutlichen Rückgang in den ersten neun Monaten 2019 berichtet. Die endgültigen Zahlen zu politisch motivierter Kriminalität sollen kommende Woche vorliegen.

Der Verein Opferperspektive hatte bereits angekündigt, dass die Zahlen höher als die vom Ministerium genannten Fälle sind. Der Verein erfasst mehr Vorfälle als die Polizeistatistik, weil er andere Kriterien zugrunde legt. Außerdem werden demnach viele Fälle nicht zur Anzeige gebracht.