Worms

Schüler positiv auf Covid-19 getestet: Schule geschlossen

12.03.2020, 07:35 Uhr | dpa

Nach dem positiven Testergebnis auf das Coronavirus bei einem Schüler ist ein Schulzentrum in Worms mit rund 4500 Schülern geschlossen worden. Der Schüler besuche das Gauß-Gymnasium, teilte die Stadt Worms mit. Aus diesem Grund habe ein städtischer Krisenstab noch am frühen Donnerstagmorgen entschieden, das Schulzentrum, in dem das Gauß-Gymnasium liege, bis zum 20. März vorsorglich zu schließen. Die Mitschüler in der Klasse des Jungen werden nun vom Gesundheitsamt untersucht.