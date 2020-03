Tief "Gisela" bringt Niedersachsen Sturm und Regen

12.03.2020, 09:09 Uhr | dpa

Tief "Gisela" sorgt in Niedersachsen für ungemütliches, stürmisches Wetter. Bis zum Mittag kann es besonders an der Nordsee orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde geben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Morgen mitteilte. Das Sturmfeld greift demnach von Nord-Westen auf Niedersachsen über und breitet sich rasch in Richtung Osten aus. Ab Mittag nimmt der Wind langsam ab.

Im Harz gibt es bis zum Mittag Dauerregen - es werden Regenmengen zwischen 45 und 60 Litern in 48 Stunden pro Quadratmeter erwartet. Auch andernorts kommt es zu Schauern. Die Höchstwerte liegen bei etwa 8 Grad. In der Nacht zu Freitag soll es immer mehr Wolken geben, im Harz kann es schneien.