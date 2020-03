Wiesbaden

Gegen den Trend: Schülerzahlen in Hamburg steigen leicht

12.03.2020, 10:41 Uhr | dpa

Gegen den Bundestrend sind die Schülerzahlen in Hamburg im Schuljahr 2019/2020 leicht gestiegen. So besuchen in der Hansestadt derzeit 254 900 Mädchen und Jungen allgemeinbildende oder berufliche Schulen sowie Schulen des Gesundheitswesens, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum letzten Schuljahr stieg die Zahl um 0,6 Prozent.

Bundesweit sanken die Zahlen leicht um 0,3 Prozent auf fast 10,91 Millionen Schülerinnen und Schüler. Hintergrund ist dem Bundesamt zufolge die demografische Entwicklung: Demnach ging die Zahl der jungen Leute zwischen 5 und 20 Jahren etwa im gleichen Ausmaß zurück.

Im Ländervergleich verzeichnet Berlin den größten Zuwachs bei den Gesamt-Schülerzahlen (plus 1,4 Prozent) vor Sachsen (plus 1,3 Prozent). Den stärksten Rückgang gab es in Schleswig-Holstein (minus 1,2 Prozent). Dort gibt es im laufenden Schuljahr 387 200 Schüler.