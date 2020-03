Karow

Rinderzucht plagt Futterknappheit: Zuchtbullen aber gefragt

12.03.2020, 17:20 Uhr | dpa

Wertvolle Zuchtbullen sind trotz der aktuellen Probleme weiter sehr gefragt bei Deutschlands Rinderzüchtern. Das sagte der Geschäftsführer des Zuchtverbandes RinderAllianz, Heiko Güldenpfennig, am Donnerstag bei der 20. Auktion von jungen Fleischrindbullen in Karow (Landkreis Ludwigslust-Parchim). "Die Auktion ist wider Erwarten gut gelaufen." Das hätten vorherige Versteigerungen in anderen Bundesländern nicht vermuten lassen. Rund 400 Käufer aus dem gesamten Bundesgebiet waren in das Vermarktungszentrum gekommen, um aus rund 60 Tieren die passenden Jungbullen aus sieben Rassen für ihre Mutterkuhherden zu erwerben.

Als "Champion" über alle Rassen hinweg wurde der 890 Kilogramm schwere Bulle "Calle" der Rasse Charolais vom Gutshof Dargardt aus Karstädt bei Ludwigslust gekürt. "Die Rinderzüchter haben noch immer mit Futterproblemen wegen der letzten zwei trockenen Sommer und gesunkenen Fleischpreisen zu kämpfen", sagte Güldenpfennig.