Rostock

Tourismusbranche wird beträchtlich von Corona betroffen sein

12.03.2020, 17:50 Uhr | dpa

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern wird einer Befragung des Landestourismusverbands zufolge beträchtlich von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen sein. So rechneten aktuell 30 Prozent der rund 450 befragten Unternehmen mit einer starken oder sogar sehr starken wirtschaftlichen Bedrohung durch die Corona-Krise, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, am Donnerstag. Für 40 Prozent sei die Gefahr momentan noch mäßig bis gering. Ein weiteres Viertel könne das Gefährdungspotenzial für ihr Unternehmen noch nicht abschätzen. Wie lange diese Umfrageergebnisse Bestand haben werden, sei allerdings ebenso wenig wie der weitere Verlauf der Epidemie vorhersehbar, betonte Woitendorf.

Allerdings spürten bereits jetzt 46 Prozent der Betriebe negative Auswirkungen der Epidemie. Von diesen berichteten 71 Prozent von rückläufigen Buchungszahlen, 66 Prozent von Stornierungen und 32 Prozent von Absagen von Veranstaltungen.