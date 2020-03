Dresden

Regierung lädt Wirtschaft zu "Corona-Krisengipfel"

12.03.2020, 17:59 Uhr | dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) wollen angesichts der Ausbreitung des Coronavirus zu einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern zusammenkommen. Am kommenden Dienstag (17.3.) soll es einen "Corona-Krisengipfel" geben unter dem Motto "Beschäftigung sichern, Unternehmen gezielt helfen‎".

Ob Quarantänefälle in den Belegschaften, ausbleibende Lieferungen in den ‎Zulieferketten oder betroffene Handwerker - immer mehr Firmen ‎meldeten Probleme, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Zusammen mit Vertretern von Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden, Industrie- und Handelskammern (IHK), Handwerkskammern und Arbeitsagentur soll über aktuelle Probleme in den Branchen und über benötigte Hilfe diskutiert werden.

Das Treffen ist nicht öffentlich. Ziel sei eine gemeinsame Vereinbarung, um den Beschäftigten und Unternehmen mehr Sicherheit in der aktuellen Krise zu geben, hieß es.