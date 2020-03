Schkeuditz

Mann schießt auf Vater seiner Ex-Freundin

12.03.2020, 18:25 Uhr | dpa

Ein 26 Jahre alter Mann soll in Schkeuditz (Nordsachsen) auf den Vater seiner früheren Freundin geschossen haben. Das Opfer erlitt eine stark blutende Wunde am Kopf, wurde aber nicht lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 26-Jährige soll das Umfeld seiner Ex-Freundin schon seit Wochen schikaniert haben. Nachdem er am Mittwoch auf den Vater geschossen hatte, flüchtete er zunächst. Einige Stunden später wurde er gefasst. Seine Waffe wurde zunächst nicht gefunden.