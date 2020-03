Parchim

Parchim verbietet Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern

12.03.2020, 18:33 Uhr | dpa

Die Kreisstadt Parchim hat wegen des Coronavirus alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern bis Ende April untersagt. Die Stadtverwaltung folge damit den Empfehlungen des Landkreises Ludwigslust-Parchim, erklärte ein Sprecher am Donnerstag. Landrat Stefan Sternberg (SPD) hatte am Vortag "dringlich" empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen oder auf den Herbst zu verschieben. Überall dort, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenträfen, bestehe naturgemäß ein höheres Risiko für eine Übertragung.

Betroffen ist von dem Veranstaltungsverbot eine Jugendweihefeier in der Stadthalle Parchim am 25. April mit bis zu 500 Gästen. Derzeit werde mit dem Veranstalter gesprochen, wie die Teilnehmerzahl auf unter 100 gebracht werden könne, erklärte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Denkbar sei etwa, mehrere Durchgänge zu organisieren oder die Zahl der Gäste je Familie zu beschränken. Die Jugendweihen beginnen in Mecklenburg-Vorpommern traditionell am Ostersamstag und dauern bis Pfingsten. Allein beim größten Veranstalter, dem Verein Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern, haben sich nach Angaben von Geschäftsführer Jörg Ahlgrimm fast 4500 Jugendliche angemeldet.