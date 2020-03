Gotha

75 Jahre nach Kriegsende: Schüler-Hörprojekt mit Zeitzeugen

13.03.2020, 04:56 Uhr | dpa

In einem speziellen Projekt hat die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha Schüler mit Überlebenden des Zweiten Weltkriegs zusammengebracht. Die Ergebnisse dieser Treffen werden vom 4. bis 8. Mai in der Innenstadt Gothas zu hören sein, wie Stiftungsmitarbeiter Christoph Streckhardt mitteilte. Das Datum wurde passend zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren am 8. Mai 1945 gewählt.

Für "Ohr an Ohr mit einem anderen Leben" unterhielten sich Zehntklässler der Arnoldischule mit vier Frauen und drei Männern, die diese Zeit miterlebt haben. Die Gespräche wurden aufgenommen. Die Befragten seien damals in etwa so alt wie die Schüler heute gewesen. Nun lernen die Schüler in einem Kurs am Freitag in der Schule, die Gesprächsaufnahmen zu schneiden und zu bearbeiten.