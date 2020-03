Ludwigshafen am Rhein

Jugendliche verletzt: Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt

13.03.2020, 05:55 Uhr | dpa

Eine Jugendliche ist in Ludwigshafen unter bislang ungeklärten Umständen schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittle in der Sache wegen Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt, teilte die Polizei mit. Ein Bewohner fand die 17-Jährige am Donnerstagabend an einer Uferböschung und sah laut Polizei einen Mann von dort weglaufen. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mit Hilfe eines Hubschraubers suchte die Polizei noch mit einem großen Aufgebot nach dem Mann - allerdings zunächst erfolglos.