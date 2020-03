Buchdorf

Toter und Schwerverletzte bei Autounfall in Schwaben

13.03.2020, 07:52 Uhr | dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B2 bei Buchdorf (Landkreis Donau-Ries) ist ein Mann gestorben und eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam am Freitagmorgen ein Auto während des Überholens ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die B2 war am Morgen in beide Richtungen gesperrt.