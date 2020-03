Ludwigshafen am Rhein

Ermittlungen nach Auffinden von schwer verletzter Frau

13.03.2020, 11:05 Uhr | dpa

Nach dem Auffinden einer schwer verletzten Frau in Ludwigshafen laufen der Polizei zufolge die Ermittlungen. Die Mordkommission habe den Fall übernommen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in der pfälzischen Stadt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die 17-Jährige war am Donnerstag kurz nach 18.00 Uhr von einem Bewohner des Ortsteils Melm an einer Uferböschung gefunden worden. Der Rettungsdienst brachte die Jugendliche in eine Klinik.

Der Zeuge hatte einen Mann weglaufen sehen. Starke Polizeikräfte fahndeten mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers aus Hessen und dem Einsatz von Diensthunden nach der Person. Die Staatsanwaltschaft ermittle wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt, teilte die Polizei mit.