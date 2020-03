Betrunkener Fahrer mit zwei Kindern im Auto flüchtet

13.03.2020, 11:11 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer ist in Celle vor der Polizei geflüchtet - im Fahrzeug saßen auch zwei Kinder. Mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde sei er vor Beamten davon gefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 50-Jährige habe alle Haltsignale ignoriert, in der Gemeinde Adelheidsdorf habe man das Auto schließlich stoppen können. Außer dem Fahrer, bei dem rund ein Promille gemessen wurde, saßen ein betrunkener Beifahrer sowie die zehn und 13 Jahre alten Kinder des Fahrers im Auto. Der 50-Jährige hatte zudem keinen Führerschein. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.