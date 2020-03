Jena

Jena: Keine Vorstellung am Theaterhaus wegen Coronavirus

13.03.2020, 12:41 Uhr | dpa

Als Prävention gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus hat nun auch das Theaterhaus Jena angekündigt, ab Montag vorübergehend den Spielbetrieb einzustellen. Das gelte bis mindestens 19. April, teilte das Theater am Freitag mit. Die in diesem Zeitraum geplanten Premieren "Zukünftige Gegenwart - Jellyland" und "Zur Wartburg" sollen verschoben werden.

Zuvor hatten bereits andere Thüringer Theater Aufführungen mit Verweis auf die Eindämmung des Sars-Cov-2-Virus angekündigt, unter anderem in Erfurt, Eisenach und Rudolstadt. Am Donnerstag wurden auch die Thüringer Bachwochen wegen des Virus abgesagt. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern dürfen momentan in Thüringen nicht stattfinden. Auch für kleinere Events gelten Auflagen.