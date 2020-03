Dresden

Veranstaltungsbetrieb der Stadt Dresden ausgesetzt

13.03.2020, 14:15 Uhr | dpa

Dresden kann seinem Ruf als Kulturstadt in den kommenden Wochen keine Ehre machen: Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die Verwaltung am Freitag den städtischen Veranstaltungsbetrieb bis 19. April komplett abgesagt. Das betrifft unter anderem Konzerte der Philharmonie und Aufführungen der Staatsoperette und des Theaters Junge Generation. Das sei keine Entscheidung, um Panik zu verbreiten, sondern eine Vorsichtsmaßnahme, sagte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). Es gehe um Vorsorge. Die Museen bleiben bis auf die Technischen Sammlungen weiter geöffnet. Allerdings wird es dort keine Veranstaltungen geben.

Auch die Städtischen Bibliotheken bleiben bis 19. April geschlossen. Allerdings können die Leser die elektronische Ausleihe nutzen. Bibliotheksleiter Arend Flemming appellierte an die Großeltern und Eltern, den Kindern zu Hause vorzulesen. "Wenn auch in jeder Krise etwas Gutes steckt, könnte das vielleicht auch wieder eine Renaissance des Vorlesens in der Familie sein."