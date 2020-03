Potsdam

Fast 40 Corona-Infizierte in Brandenburg

13.03.2020, 14:16 Uhr | dpa

Die Zahl der Menschen, die in Brandenburg mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, ist offiziell auf 39 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitagmittag in Potsdam mit. Die meisten offiziell registrierten Fälle gab es demnach mit acht in Cottbus, gefolgt von jeweils fünf in den Landkreisen Elbe-Elster und Märkisch-Oderland. Die Stadt Cottbus teilte inzwischen mit, dass dort bereits elf Menschen infiziert seien, darunter ein zweijähriges Kind. Am Donnerstag wurden landesweit noch 30 Menschen gezählt, die mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert sind. Ob Schulen in Brandenburg geschlossen werden, war zunächst offen. Das Kabinett wollte am Freitag zu einer Sondersitzung zusammenkommen.