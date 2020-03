Wiesbaden

Rückkehrer mit bestimmten Berufen müssen in Quarantäne

13.03.2020, 18:25 Uhr | dpa

Angehörige bestimmter Berufsgruppen werden nach ihrer Rückkehr aus Coronavirus-Risikogebieten in Hessen unter Quarantäne gestellt. Das gelte zum Beispiel für Polizisten, Rettungskräfte oder medizinisches Personal, sagte der hessische Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag in Wiesbaden. Eine Quarantäne von 14 Tagen gelte auch für Richter und Feuerwehrleute.