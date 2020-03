Potsdam

Coronavirus: Regierung und Kommunen beraten über Maßnahmen

14.03.2020, 00:03 Uhr | dpa

Die Brandenburger Landesregierung berät gemeinsam mit den Kreisen, kreisfreien Städten, Krankenhäusern und Ärzten über weitere Maßnahmen gegen eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus. Bei dem Treffen heute in Potsdam geht es auch darum, wie das Aussetzen des regulären Unterrichts an den Schulen bis zum Ende der Osterferien organisiert werden soll. Lehrer sind weiter in der Schule, um freiwilligen Unterricht über das Internet anzubieten. Kinder von Ärzten, Schwestern oder Pflegern, von Eltern aus Behörden, Polizei und Feuerwehr sollen weiter zur Schule gehen können. Dafür sind Notfallpläne in Planung - auch für die Kita-Betreuung, die in bisheriger Form vorerst ausgesetzt wird.

Die Zahl der Menschen, die in Brandenburg mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, stieg bis Freitagabend auf 42. Die meisten Fälle gab es zuletzt mit acht in Cottbus. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind in Brandenburg seit einer Verfügung vom Donnerstag verboten. Wenn mehr als 100 Menschen erwartet werden, müssen Kreise und kreisfreie Städte darüber entscheiden.