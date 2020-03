Schwerin

Streusalz in MV: Niedrigster Wert in 20 Jahren

14.03.2020, 10:10 Uhr | dpa

Wegen des milden Winters ist in Mecklenburg-Vorpommern deutlich weniger Streusalz auf den Straßen nötig gewesen als in den vergangenen Jahren. Insgesamt wurden nach bisheriger Auswertung 15 000 Tonnen Salz verbraucht, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums mitteilte. Den Angaben zufolge ist es der niedrigste Wert der vergangenen 20 Jahre. Davon seien rund 6000 Tonnen als Feuchtsalz oder Sole auf den Autobahnen und 9000 Tonnen auf den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgetragen worden. Dieser Verbauch ist den Angaben zufolge die niedrigste Streusalzmenge in den vergangenen 20 Jahren. Im vergangenen Winter waren es 23 800 Tonnen Salz, im Winter 2017/18 55 200 Tonnen.