Lübeck

Pröpstin in Lübeck predigt wegen Corona-Krise via Youtube

14.03.2020, 12:33 Uhr | dpa

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus predigt Lübecks Pröpstin Petra Kallies am Sonntag in einem Youtube-Gottesdienst auf dem Kanal des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg. "Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen", heißt es in einer Mitteilung des Kirchenkreises vom Freitag. Beginn des außergewöhnlichen Gottesdienstes ist um 10.00 Uhr. Das Predigtthema: "Nur mal kurz die Welt retten..."

Kallies erklärte: "Wir lassen uns von Corona nicht vorschreiben, ob wir Gottesdienst feiern oder nicht. Die nächsten Sonntage verbringen wir zwar nicht gemeinsam in einem Raum, aber in Gedanken und im Gebet sind wir miteinander verbunden. Wir probieren aus, wie das digital geht."