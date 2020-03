Schweinfurt

Mann verletzt Jugendliche mit Schreckschusswaffe

14.03.2020, 13:35 Uhr | dpa

Weil sie nachts im geparkten Auto laut Musik gehört haben, sind zwei Jugendliche mit einer Schreckschusspistole angeschossen worden. Ein 44-jähriger Nachbar habe die beiden 19-Jährigen aufgefordert, leise zu sein, teilte eine Polizeisprecherin am Samstag mit. Der Streit in Schweinfurt eskalierte und der Mann schoss mit einer Schreckschusspistole Knallmunition in den Pkw. Solche Waffen seien echten Pistolen optisch nachempfunden, sagte die Sprecherin. "Sie sehen sehr ähnlich aus." Die beiden Jugendlichen wurden bei dem Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag leicht verletzt.