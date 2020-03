Halle (Saale)

Notbetreuung für Kinder in Halle wird eingerichtet

14.03.2020, 13:44 Uhr | dpa

In der Stadt Halle wird von Montag an eine Notbetreuung für Kinder eingerichtet. Dafür stehe die "jeweilige Schule, der jeweilige Hort oder die jeweilige Kita zur Verfügung", sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Samstag in Halle. Die Stadt empfehle jedoch ausdrücklich, die Kinder zuhause zu betreuen, um eine Ausbreitung von Sars-CoV-2 einzudämmen. Derzeit gebe es in der Stadt 13 Fälle von Corona-Infektionen, sagte Wiegand. Rund 300 Menschen befänden sich derzeit in Quarantäne.