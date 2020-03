Rostock

Rund 800 freiwillige Quarantänehelfer per Facebook vernetzt

14.03.2020, 14:51 Uhr | dpa

Knapp 800 Menschen haben sich in der Facebook- Gruppe "Quarantäne - Hilfe Rostock" zusammengeschlossen, um Menschen in Isolation zu unterstützen. Sie bieten jenen Nachbarn ihre Hilfe an, die wegen des neuartigen Coronavirus zu Hause bleiben müssen. Die Unterstützung reicht vom Einkaufen über Müll raus bringen bis zum Hunde ausführen. Ins Leben gerufen wurde die Gruppe vom "Sofa Rostock e.V.". Der Verein setzt sich nach eigenen Angaben ehrenamtlich für soziale Integration in Rostock ein. Auf Facebook koordiniere er die Vermittlung zwischen den Freiwilligen und Hilfsbedürftigen. Von privater Kinderbetreuung als Hilfeleistung rät der Verein ab.