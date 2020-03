Freiburg im Breisgau

Freiburger Fanshop ab Montag geschlossen

14.03.2020, 15:34 Uhr | dpa

Der SC Freiburg hat mit verschiedenen Maßnahmen auf die Ausweitung des Coronavirus reagiert. Der Fanshop am Stadion werde von Montag an geschlossen, teilte der Fußball-Bundesligist am Samstag mit. Alle öffentlichen Veranstaltungen, darunter zugängliche Trainingseinheiten, Autogrammstunden oder Stadionführungen, sind bis auf weiteres abgesagt. Wie es mit dem Training der Mannschaft von Trainer Christian Streich weitergeht, soll am Montag nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga und den Beratungen über das weitere Vorgehen entschieden werden. Sonntag und Montag haben die Spieler frei. Samstag fand noch ein Teamtraining statt.