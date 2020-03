Offenbach am Main

Milde Temperaturen auch noch zu Wochenbeginn: Kühle Nächte

14.03.2020, 16:06 Uhr | dpa

Offenbach (dpa/lrs) Auf einen sonnigen Sonntag folgt in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein frühlingshaft-milder Wochenbeginn. Der Deutsche Wetterdienst(DWD) erwartet am Sonntag Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad, nur im höheren Bergland bleibt es kühler. Kühl bleiben dagegen die Nächte - dann können die Temperaturen auf zwei Grad absinken und in höheren Lagen auch den Gefrierpunkt erreichen.

Auch am Montag ist es nach Angaben der Meteorologen sonnig oder gering bewölkt. Am Nachmittag sind vereinzelt ein paar Tropfen Regen möglich. Die Temperaturen sind ähnlich wie am Sonntag und können am Dienstag sogar auf 15 bis 18 Grad steigen.