Münster

Corona-Krise: Bistum Münster stellt Gottesdienste ein

14.03.2020, 19:18 Uhr | dpa

Das Bistum Münster stellt in der Coronakrise die Gottesdienste auf unbestimmte Zeit ein. "Soweit dies möglich ist, gilt dies ab sofort, also noch für dieses Wochenende", sagte ein Sprecher des Bistums am Samstag.

In einem Schreiben an die Pfarrer und Verantwortlichen von kirchlichen Einrichtungen heißt es laut einer Mitteilung des Bistums: "...über verschiedene Kanäle haben Sie sicherlich ebenfalls erfahren, dass in einigen Bistümern bereits alle Gottesdienste abgesagt wurden. Auch im Bistum Münster haben die Gesundheitsbehörden in einigen Kommunen entschieden, dass auch Gottesdienste abzusagen sind. Soweit Sie noch die Möglichkeit haben, informieren Sie bereits an diesem Wochenende Ihre Pfarreien, dass auch im Bistum Münster alle Gottesdienste und Veranstaltungen abzusagen sind."

Im Bistum Münster gibt es rund 1,8 Millionen Katholiken in 200 Pfarreien. Im Durchschnitt besuchen normalerweise ungefähr 150 000 Menschen die Sonntagsgottesdienste und Vorabendmessen, wie der Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erläuterte.