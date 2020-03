Fast 200 Sars-Cov-2-Infektionen in Hessen

14.03.2020, 20:16 Uhr | dpa

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist bis Samstagnachmittag in Hessen erneut gestiegen. Bis 12.00 Uhr waren nach Angaben des Sozialministeriums 191 Sars-CoV-2-Fälle bestätigt. Bis Freitaggnachmittag waren es 133 gewesen. "Alle erkrankten Personen weisen aktuell milde Verläufe mit keinen oder leichten Symptomen auf", teilte das Ministerium in Wiesbaden mit. Die neuen Fälle stammen aus zahlreichen Landkreisen in Hessen. In Frankfurt und in der Region Kassel gab es jeweils sechs neue Fälle, im Main-Taununs-Kreis acht. Im Landkreis Bergstraße wurden neun Neuerkrankungen gemeldet.