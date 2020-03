258 neue Covid-19-Fälle in Baden-Württemberg: Insgesamt 827

14.03.2020, 21:12 Uhr | dpa

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Baden-Württemberg auf 827 gestiegen. Am Samstag seien vom Landesgesundheitsamt 258 weitere bestätigte Fälle gemeldet worden, teilte das Sozialministerium am Samstagabend in Stuttgart mit. Die meisten Infektionen gibt es im Landkreis Esslingen (82), in Stuttgart (60) und im Rhein-Neckar-Kreis (38) sowie im LK Ludwigsburg (38). Nach Angaben des Robert Koch-Institutes vom Samstagabend waren in Baden-Württemberg 569 Menschen infiziert - die Zahlen differieren häufiger.