Regensburg

Diebe stehlen komplette Zirkusausstattung

15.03.2020, 10:44 Uhr | dpa

Diebe haben in Regensburg die komplette Ausstattung eines Zirkus gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag bekanntgab, entwendeten bislang unbekannte Täter fünf Lkw-Auflieger. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag (10.3.) und Mittwoch (11.3.). Die Auflieger waren im Norden der Stadt auf einem Parkplatz abgestellt worden. Zudem brachen die Täter dort einen zugehörigen Pkw auf und stahlen das Autoradio. Der Gesamtschaden bewegt sich laut Angaben der Polizei im oberen sechsstelligen Bereich. Mitte Februar hatte Diebe in Böbingen in Baden-Württemberg einen mit einer gesamten Zirkusausrüstung beladenen Sattelauflieger gestohlen. Der Wert wurde mit 50 000 Euro angegeben.