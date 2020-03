Offenbach am Main

Bis 20 Grad möglich: frühlingshafter Wochenbeginn in Hessen

15.03.2020, 12:56 Uhr | dpa

Sonniger Start in die neue Woche: Hessen bleibt das frühlingshafte Wetter zunächst erhalten. Viel Sonnenschein und Höchstwerte von bis zu 18 Grad sind ab Montag möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Der Vorhersage von DWD-Meteorologe Jens Bonewitz zufolge könnte am Mittwoch die 20-Grad-Marke geknackt werden.

Der Montag beginnt laut Bonewitz sonnig, zum Nachmittag hin ziehen aber einige Wolken über das Land. Es kann demnach auch Regen geben. Die Höchstwerte erreichen 15 bis 18 Grad. Der beginnt laut Vorhersage noch wolkig, im Laufe des Tages zeigt sich aber öfter mal die Sonne. Mit Maximalwerten von wieder 15 bis 18 Grad bleibt es frühlingshaft. Noch etwas wärmer wird laut Vorhersage am Mittwoch. Die Temperaturen erreichen maximal 17 bis 20 Grad. Es bleibt trocken.