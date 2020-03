Heringsdorf

Zwei Tote bei Feuer im Landkreis Ostholstein

15.03.2020, 16:00 Uhr | dpa

Ein Mann und eine Frau sind bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Heringsdorf (Landkreis Ostholstein) ums Leben gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den Mann und die Frau leblos im Haus, bei denen es sich nach ersten Erkenntnissen um die Bewohner handeln soll, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag gemeinsam mitteilten. Warum es brannte, war zunächst unklar. Nähere Informationen kündigte die Staatsanwaltschaft für Montag an.