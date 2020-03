Magdeburg

Deutlich mehr als 50 Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt

15.03.2020, 17:46 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt gibt es inzwischen deutlich mehr als 50 bestätigte Corona-Infektionen. Wie das Sozialministerium am Sonntag mitteilte, haben sich 54 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Angaben haben jedoch einen zeitlichen Verzug. In den Zahlen sind beispielsweise fünf Fälle aus Halle nicht mit aufgeführt, über die Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Sonntag informierte. Zudem waren in Magdeburg 14 Infektionen bekanntgeworden - in den Zahlen des Ministeriums sind elf Fälle ausgewiesen.

"Die Zahlen müssen nach bestimmten Kriterien im Gesundheitsamt erfasst werden und werden dann an das Land weitergeleitet", sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums. Das Landesamt für Verbraucherschutz müsse diese Zahlen dann prüfen und speziell für das Robert-Koch-Institut aufbereiten - erst dann könne es diese veröffentlichen. So komme es zu der zeitlichen Verzögerung.