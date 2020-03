Potsdam

Brandenburg zählt inzwischen 84 Coronavirus-Infektionen

15.03.2020, 18:10 Uhr | dpa

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen in Brandenburg ist innerhalb eines Tages um über ein Drittel auf 84 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag in Potsdam mit. Die meisten Infizierten gibt es demnach in Cottbus und im Kreis Märkisch-Oderland mit je 13 Fällen, gefolgt von den Kreisen Barnim und Spree-Neiße mit je 10 Fällen. Den größten Zuwachs registrierte der Kreis Märkisch-Oderland: Dort kamen acht Fälle neu hinzu. Noch keine Infektionen haben die Städte Brandenburg/Havel und Frankfurt (Oder) sowie die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Uckermark gemeldet.