Ansbach

Carda Seidel muss in Ansbach in die Stichwahl

15.03.2020, 19:49 Uhr | dpa

Blick auf das Stadthaus in Ansbach. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Amtsinhaberin Carda Seidel muss bei der Oberbürgermeisterwahl in Ansbach in die Stichwahl und um ihr Amt bangen. Dem vorläufigen Endergebnis zufolge erreichte die parteilose Seidel nur 31,4 Prozent der Stimmen. Ihr CSU-Herausforderer Thomas Deffner kam auf 36,1 Prozent der Stimmen. Seidel ist seit 2008 Stadtoberhaupt in der Bezirkshauptstadt Mittelfrankens.