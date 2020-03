Bayreuth

Oberbürgermeisterin unterliegt Bürgermeister in Bayreuth

15.03.2020, 20:43 Uhr | dpa

Das Rathaus in Bayreuth. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein knappes Ergebnis bei der Wahl am Sonntag in Bayreuth: Die amtierende Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erben von der Freien Wählervereinigung Bayreuther Gemeinschaft erreichte 25,5 Prozent. Sie unterlag damit knapp dem langjährigen zweiten Bürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) mit 26 Prozent. Die Stichwahl zwischen den beiden Kommunalpolitikern findet am 29. März statt.

Auch der SPD-Kandidat Andreas Zippel lag mit 24,3 Prozent nur knapp dahinter. Klaus Wührl-Struller (Grüne) schaffte 12,5 Prozent, alle anderen Bewerber erreichten einstellige Ergebnisse. Insgesamt standen sieben Kandidaten zur Wahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,4 Prozent.

Merk-Erben ist seit Mai 2012 Oberbürgermeisterin, Ebersberger schon seit 2002 zweiter Bürgermeister.