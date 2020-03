Hirzenhain

19-Jähriger mit Auto tödlich verunglückt

15.03.2020, 21:27 Uhr | dpa

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem Autounfall nahe Hirzenhain im Wetteraukreis ist ein 19-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war er nach ersten Erkenntnissen mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich und blieb an einer schlecht einsehbaren Stelle an der Straße liegen. Dort entdeckte ein Zeuge das Unfallwrack und setzte einen Notruf ab. Die Retter konnten dem jungen Mann aber nicht mehr helfen.

Wann genau der Unfall passiert war, stand zunächst ebenso wenig fest wie dessen genauer Hergang. Es gebe bislang keine Hinweise auf die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs, sagte der Polizeisprecher am Abend.