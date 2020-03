Deggendorf

Deggendorfer Oberbürgermeister bleibt im Amt

15.03.2020, 22:20 Uhr | dpa

In Deggendorf ist der amtierende Oberbürgermeister Christian Moser (CSU) wiedergewählt worden. Der Rathauschef kam am Sonntag nach vorläufigen Zahlen auf 66,37 Prozent der Stimmen. Bei der Kommunalwahl 2014 hatte der 42-Jährige 56,7 Prozent der Stimmen erhalten. Er ist seit 2012 im Amt. Grünen-Politiker Christian Heilmann kam am Sonntag mit 14,37 Prozent der Stimmen auf Platz 2, gefolgt von Johannes Grabmeier (Freie Wähler) mit 11,95 Prozent.