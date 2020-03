Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz und Saarland zu

16.03.2020, 01:20 Uhr | dpa

Schulen und Kitas bleiben ab heute im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus im Saarland und in Rheinland-Pfalz geschlossen. Weitere Maßnahmen führen in beiden Bundesländern zudem zu immer stärkeren Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Wegen des neuartigen Coronavirus führt Deutschland ab Montagmorgen strenge Regeln an seinen Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz ein. Hiervon sind auch beide Bundesländer betroffen.

Das Saarland sieht sich an der Grenze zum Corona-Risikogebiet Grand Est in Frankreich besonderen Herausforderungen im Kampf gegen das Coronavirus ausgesetzt.