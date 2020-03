Laberweinting

Mordprozess gegen Zahnärztin beginnt

16.03.2020, 02:25 Uhr | dpa

Knapp eineinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod ihres Ehemannes muss sich eine Zahnärztin aus Niederbayern vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 61-Jährigen vor, ihren Mann aus Habgier ermordet zu haben. Vom heutigen Montag an wird ihr vor dem Landgericht Regensburg der Prozess gemacht.

Die Leiche des 69-Jährigen war im November 2018 in einem Wald im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet gefunden worden - unbekleidet und ohne Zähne. Im Februar 2019 erging schließlich Haftbefehl gegen die Ehefrau, eine US-Amerikanerin. Das Paar hatte in einem gemeinsamen Haus in Laberweinting (Landkreis Straubing-Bogen) gewohnt.

Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass die Frau ihren Mann tötete, um ihm gegenüber im Falle einer Scheidung keine finanziellen Verpflichtungen zu haben. Das Paar soll kurz vor der Trennung gestanden haben.

Es sind zunächst zehn Prozesstage angesetzt.