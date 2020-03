Dresden

Erste Absagen für Jugendweihfeiern wegen Coronavirus

16.03.2020, 05:25 Uhr | dpa

Weniger als drei Wochen vor Beginn der traditionellen Jugendweihfeiern in Sachsen stehen die für April bis Juni angesetzten Veranstaltungen auf der Kippe. Erste Auftaktveranstaltungen in Leipzig und Dippoldiswalde (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) wurden abgesagt. "Ziel ist in jedem Fall, alle Feiern stattfinden zu lassen", sagte die Sprecherin des Sächsischen Verbands für Jugendarbeit und Jugendweihe, Carla Hentschel, der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Eventuelle Ausfälle sollen nachgeholt werden.

"In welchem Zeitraum wir das schaffen werden, kann ich noch nicht abschließend sagen. Wir versuchen das bis zu Beginn der Sommerferien zu machen." Landesweit wollen in diesem Jahr rund 12 200 Jugendliche den symbolischen Abschluss ihrer Kindheit feiern. Am 4. April wäre der Auftakt der Festtage gewesen.