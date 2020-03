Magdeburg

Schulen und Kitas dicht: Eltern stehen vor Herausforderungen

16.03.2020, 05:33 Uhr | dpa

Von diesem Montag an sind die Schulen und Kitas in Sachsen-Anhalt geschlossen. Ausnahmen gibt es laut Sozialministerium lediglich für "Bildungsgänge nach dem Pflegeberufegesetz, dem Altenpflegegesetz und dem Krankenpflegegesetz". Das stellt Zehntausende Eltern in Sachsen-Anhalt vor große Herausforderungen. Das Sozialministerium hatte die Landräte und Oberbürgermeister zwar angewiesen, Notfallbetreuungen anzubieten, dies wird für alle Kinder jedoch nur bis einschließlich Dienstag gewährleistet.

Von Mittwoch an werden dem Sozialministerium zufolge nur noch Kinder bis zum 12. Lebensjahr betreut, "wenn beide Erziehungsberechtigten, oder der Alleinerziehende, zur Gruppe der unentbehrlichen Schlüsselpersonen gehören und sich eine Betreuung anders nicht organisieren lässt". Dass Eltern zu diesen Schlüsselpersonen gehören, müsse schriftlich nachgewiesen werden.

Inzwischen gibt es mehr als 60 bestätigte Coronavirus-Fälle in Sachsen-Anhalt. Das geht aus Angaben des Sozialministeriums sowie der Städte Halle und Magdeburg hervor.

Die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) geht wegen der Corona-Ausbreitung von einem reduzierten Bahnverkehr in den kommenden Tagen aus. Zwar seien noch keine Einschränkungen bekannt, sagte ein Nasa-Sprecher - es sei jedoch damit zu rechnen, dass sich die Eisenbahnunternehmen in Sachsen-Anhalt bereits darauf einstellten. Vermutlich komme es in den nächsten Tagen dazu.

Unterdessen will sich Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Montag mit Vertretern der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern (Statements 16.30 Uhr) treffen. Dabei wollen sie erörtern, wie sich die Corona-Pandemie auf die Wirtschaft im Land auswirkt. Sie wollen klären, wie Unternehmen unterstützt werden und Beschäftigung gesichert werden kann.