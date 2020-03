Bad Düben

Lkw in Bad Düben ausgebrannt: Kriminalpolizei ermittelt

16.03.2020, 06:42 Uhr | dpa

Ein geparkter Lastwagen in Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) hat am Sonntagabend Feuer gefangen. Wagen und Anhänger brannten dabei komplett aus, wie die Polizei Leipzig am Montag mitteilte. Hierbei sei ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Personen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Die Feuerwehr habe den Brand noch am Abend gelöscht. Die Ursache des Brandes war laut Polizei noch unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.