Potsdam

Unfallbilanz vom Wochenende: 70 Verletzte in Brandenburg

16.03.2020, 07:07 Uhr | dpa

Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende 70 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ums Leben gekommen sei dabei aber niemand, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Zwischen Freitag und Sonntag registrierte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg insgesamt 424 Unfälle. Bei 53 davon wurden Menschen verletzt, in 371 Fällen entstanden lediglich Sachschäden.