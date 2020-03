Dresden

Kultusministerium: Planung für Abiturprüfungen geht weiter

16.03.2020, 13:10 Uhr | dpa

Sachsens Kultusministerium stellt mit Blick auf das Coronavirus die nach Ostern beginnenden Abiturprüfungen bisher nicht in Frage. Man bereite sich auf alle Eventualitäten vor und prüfe Ausweichmöglichkeiten, sagte Ministeriumssprecherin Susann Meerheim am Montag auf Anfrage. Bisher sei aber von einem planmäßigen Beginn der Prüfungen auszugehen. Schüler in Sachsen sollen ihr Abitur im Zeitraum vom 22. April bis 11. Mai schreiben. Die mündlichen Prüfungen sollen zwischen 13. Mai und 5. Juni stattfinden. Laut Meerheim befinden sich Lehrer in engem Kontakt mit den Prüflingen, weshalb auch einer Vorbereitung nichts im Wege stehe.